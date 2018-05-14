На юг Франции обрушился снегопад - ВИДЕО

2018-05-14 16:15 | www.oxu.az | 8

В южных регионах Франции объявлен «оранжевый» - предпоследний - уровень опасности.

Как передает Oxu.Az co ссылкой на The Connextion, причиной стал сильный снегопад, обрушившийся на эти регионы.

В частности, речь идет о регионах Ардеш, Канталь, Верхняя Луара и Лозер.

«Местами снег все еще идет на высоте более 1000 метров», - заявила Национальная метеорологическая служба. На высоте 1300 метров выпало около 35 сантиметров снега, на отметке 1000 - до 10 сантиметров.

Для фермеров последствия такого позднего снегопада могут быть непредсказуемо тяжелыми. На улицы городов вывели снегоуборочную технику.

Синоптики прогнозируют новые снегопады.