В Азербайджане готовятся изменения в Таможенный кодекс

2018-05-14 15:44 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана разрабатывает пакет изменений в Таможенный кодекс страны, сообщил в понедельник журналистам начальник главного управления оценки деятельности и программ развития ГТК Игбал Бабаев.

По словам начальника главного управления, пакет изменений в ближайшее время будет направлен на рассмотрение правительства. Бабаев также отметил ряд предложений ГТК.

"В настоящее время пакет находится в последней стадии разработки и в ближайшее время будет направлен на рассмотрение правительства. Что касается изменений, то в последнее время наша деятельность по импортно-экспортным операциям регулируется совместно с министерством по налогам, и часть изменений коснется данного факта. В целом же изменения затронут упрощение таможенных процедур, обеспечение скоростного прохождение таможенно-пропускных пунктов", - сказал Бабаев.

Как ранее отмечал председатель ГТК Сафар Мехтиев, развитие торговли и бизнеса создает необходимость реформирования инфраструктуры и работы таможенных органов.