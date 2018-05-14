Президент: Я знал, что у нас будет большой транспортный потенциал

2018-05-14 16:17 | www.oxu.az | 9

Новый Бакинский порт сыграет важную роль в укреплении транспортного потенциала Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на открытии Комплекса Бакинского международного торгового порта.

«Сегодня в жизни нашей страны очень знаменательный день. В эксплуатацию вводится Бакинский международный морской торговый порт. Сердечно поздравляю вас и весь азербайджанский народ с этим прекрасным событием.

Решение о строительстве порта я принял несколько лет назад. Я знал, видел, что у Азербайджана будет очень большой транспортный, транзитный потенциал, что наша страна будет стремительно развиваться.

Принятие такого решения показало, что наша политика дальновидная, взвешенная.

У нас самый большой флот на Каспии, более 260 кораблей. За последние несколько лет было приобретено еще 18 судов. По моей инициативе в Баку построен судостроительный завод.

Мы можем производить все виды судов, тем самым мы устранили зависимость от зарубежных партнеров», - сказал президент.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

