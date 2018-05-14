Незаконно посетивший оккупированный Нагорный Карабах исключен из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана

2018-05-14 15:56 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Член правления Альянса европейских консерваторов и реформистов Семистоклис Астенидис, совершивший незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана, обратился с официальным письмом в посольство Азербайджана в Бельгии и попросил удалить его имя из «Списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики», говорится в сообщении МИД Азербайджана, распространенном в понедельник.

В своем письме Астенидис отметил, что в декабре 2017 года в составе официальной делегации поехал в Армению для участия в мероприятии ACRE, и признался, что без его ведома был отвезен на оккупированные территории.

"Наши местные партнеры подготовили для делегации ряд туристических программ, в числе которых была поездка в Армению. До поездки я не был проинформирован о том, что местные партнеры отвезут нас в Нагорный Карабах. Итак, во время поездки подробности целенаправленного визита были мне неизвестны, и даже хочу признаться, что я был обманут», - отмечается в письме.

Астенидис в своем обращении выразил уважение территориальной целостности, суверенитета Азербайджана и добавил, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Он отметил, что эта поездка ни в коем случае неставила цельпризнание незаконной оккупации азербайджанских территорий, и сказал, что он, как юрист, полностью понимает юридические и политические тонкости, связанные с оккупированными территориями.

Астенидис выразил сожаление в связи с этой поездкой и попросил разрешения совершить визит в Баку в июне.

Обращение Астенидиса было рассмотрено в соответствующем порядке и было принято решение исключить его имя из списка нежелательных лиц.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: )

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