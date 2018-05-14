Путин обсудит с премьером Индии развитие стратегического партнерства

2018-05-14 15:57 | www.trend.az | 8

Президент России Владимир Путин 21 мая обсудит в Сочи с премьером Индии Нарендрой Моди вопросы развития особо привилегированного стратегического партнерства двух стран, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

"Двадцать первого мая 2018 года в Сочи президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин встретится с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется обсудить ключевые вопросы развития российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства", — говорится в сообщении.