Мамедъяров встретился с Аппатураем

2018-05-14 16:32 | www.oxu.az | 8

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках делового визита в Бельгию встретился со спецпредставителем генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймсом Аппатураем.

Как сообщили Oxu.Az в МИД, в ходе встречи было выражено удовлетворение развитием партнерства между Азербайджаном и НАТО.

Спецпредставитель генсека НАТО выразил Азербайджану благодарность за техническую и материальную поддержку операции «Решительная поддержка», нацеленную на установление мира, и Фонду доверия национальной армии Афганистана.

Кроме того, он высоко оценил встречи, проведенные в Баку верховным главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе и начальником генштаба ВС России.

Во время встречи были обсуждены региональные вопросы. Министр Э.Мамедъяров отметил, что удержание Арменией в оккупации азербайджанских земель и незаконное пребывание армянских войск на оккупированных азербайджанских территориях остается серьезной угрозой региональному миру и безопасности.

На встрече также обсудили перспективы отношений Азербайджана и НАТО, другие актуальные международные вопросы.