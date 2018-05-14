Известный художник-карикатурист Байрам Гаджизаде отметит юбилей выставкой в Баку

2018-05-14 16:06 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку 16 мая состоится открытие персональной выставки, посвященной 50-летнему юбилею заслуженного деятеля искусств Азербайджана, художника-карикатуриста Байрама Гаджизаде, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Организаторами выставки является министерство культуры Азербайджана, Азербайджанский национальный музей искусств и Союз художников Азербайджана.

На выставке будут представлены работы автора, опубликованные в сатирическом журнале "Кирпи", и охватывающие последние 30 лет творчества Байрама Гаджизаде, произведения художника, удостоенные наград международных конкурсов, а также иллюстрации к "Хопхопнаме" Мирзы Алекпера Сабира.