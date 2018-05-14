Беларусь и Молдова рассчитывают сохранить динамику роста товарооборота

2018-05-14 16:08 | www.trend.az | 8

Беларусь и Молдова рассчитывают сохранить динамику роста товарооборота. Это было отмечено сегодня на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Молдовы Игорем Додоном на полях заседания в Сочи Высшего Евразийского экономического совета, передает БЕЛТА.



Глава белорусского государства отметил, что, несмотря на недавнюю встречу президентов в Кишиневе, между странами уже успели накопиться вопросы, которые необходимо решать. "Поэтому мы встречаемся. Думаю, обсудим все проблемы и вопросы, которые могут быть только у нас в отношениях. Хотя проблем, вроде бы, таких нет", - сказал Александр Лукашенко.



"Мы внимательно наблюдаем за развитием событий в Молдове, точно так, как и вы - в Беларуси. Я готов обменяться мнениями на сей счет", - добавил президент.



В свою очередь Игорь Додон поблагодарил Александра Лукашенко за официальный визит в Молдову. Он рассказал, что тракторы, которые были подарены белорусской стороной, доставлены в нуждающиеся регионы, а совместно посаженная президентами кукуруза уже взошла.



"Мы с удовольствием отмечаем рост торговли. Конечно, мы должны сделать все возможное, чтобы вернуться к уровню, который был у нас несколько лет назад. Та динамика, которую мы наблюдаем, дает очень хороший сигнал, что и в этом году продолжим рост торговли между нашими странами", - сказал молдавский лидер.



Он также выразил надежду, что Беларусь поддержит Молдову при рассмотрении на саммите ЕАЭС предоставления ей статуса наблюдателя при союзе. "Для нас это очень важно, мы открыты к диалогу и с Западом, и с Востоком", - сказал Игорь Додон.

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