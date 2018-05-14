Ильхам Алиев: «Благодаря успешной реализации проекта Баку-Тбилиси-Карс Азербайджан еще больше укрепит свою позицию в регионе»

2018-05-14 16:38 | www.apa.az | 8

«За последние 15 лет в стране было построено 15 тысяч километров автомобильных дорог. В эксплуатацию сданы дороги, идущие до нашей границы со всеми соседними государствами, построены междугородние, сельские дороги, то есть создана и эта инфраструктура. За эти годы построено семь аэропортов. Шесть из них международные аэропорты. Азербайджан обладает самым современным авиапарком. Недавно Международный аэропорт Гейдар Алиев получил пятизвездочный статус. Для информации хотел бы сказать, что в мире всего девять аэропортов имеют пятизвездочный статус, один из которых - аэропорт Гейдар Алиев».

Как передает АПА-Экономикс, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на церемонии открытия Бакинского международного морского торгового портового комплекса в поселке Алят.

«Мы модернизируем железнодорожную инфраструктуру, обновляем существующие железные дороги, то есть железные дороги строятся, чтобы увеличить скорость. Приобретаются локомотивы, вагоны. В октябре прошлого года вот на этой территории была открыта железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Это был исторический проект. Инициатором этого проекта был Азербайджан, который выделил большие средства на его реализацию. Мы соединили Баку и Европу железной дорогой. Действительно, это Азербайджан соединил Азию с Европой. Отныне этот транспортный коридор долгие годы будет приносить большие доходы, большую пользу нашему народу. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс - исторический проект. Благодаря его успешной реализации Азербайджан еще больше укрепит свою позицию в регионе».