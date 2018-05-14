Ильхам Алиев: Азербайджан объединил Азию и Европу

2018-05-14 16:42 | www.oxu.az | 8

За последние 15 лет в стране проложили 15 тысяч километров автомобильных дорог, построены дороги до границы со всеми соседними странами, сельские дороги, то есть была создана и эта инфраструктура.

Как передает Oxu.Az, об этом президент Ильхам Алиев сказал на открытии Бакинского международного морского торгового портового комплекса в поселке Алят.

Глава государства добавил, что за год было построено семь аэропортов, из них шесть международных, а также модернизирована железнодорожная инфраструктура:

«Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была сдана в эксплуатацию в октябре прошлого года. Это исторический проект.

Азербайджан был инициатором этого проекта и выделил значительные средства для его реализации. Баку с Европой объединит железная дорога.

На самом деле именно Азербайджан объединил Азию с Европой. Этот транспортный коридор спустя долгие годы после этого будет приносить нам большие доходы, даст большую пользу нашему народу.

Л.А.

