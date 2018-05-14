Ильхам Алиев направил письмо премьеру Малайзии

2018-05-14 16:46 | www.oxu.az | 8

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду.

Как передает Oxu.Az, в письме главы государства говорится:

«Уважаемый господин премьер-министр, я искренне поздравляю Вас с началом деятельности на посту премьер-министра.

Я верю, что дружественные отношения между Азербайджаном и Малайзией, двустороннее и многостороннее сотрудничество будут продолжать развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов.

Вспоминая нашу встречу в Баку с самыми приятными впечатлениями, я желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей деятельности на благо дружественного малазийского народа».