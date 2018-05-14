Президент Ильхам Алиев: Новый Бакинский порт сыграет важную роль в укреплении транспортного потенциала Азербайджана (версия 3)

2018-05-14 16:12 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Новый Бакинский порт сыграет важную роль в укреплении транспортного потенциала Азербайджана.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече с сотрудниками порта и представителями строительных компаний, принимая в понедельник участие в открытии Бакинского международного морского торгового портового комплекса в поселке Алят.

«Сегодня в жизни нашей страны очень знаменательный день. В эксплуатацию вводится Бакинский международный морской торговый порт. Сердечно поздравляю вас и весь азербайджанский народ с этим прекрасным событием. Уверен, что новый Бакинский порт сыграет важную роль в укреплении транспортного потенциала нашей страны. Решение о строительстве порта было принято мной несколько лет назад. Я знал, видел, что у Азербайджана будет очень большой, транспортный, транзитный потенциал, что наша страна будет стремительно развиваться. Принятие такого решения показало, что наша политика дальновидная, взвешенная», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что начались строительные работы, которые были разделены на этапы.

«В 2014 году был сдан паромный терминал, в начале этого года - терминал Ro-Ro. А сегодня порт полностью готов к эксплуатации. Порт, который способен осуществлять перевалку 15 миллионов тонн грузов, в том числе 100 тысяч контейнеров, безусловно, сыграет важную роль в укреплении нашей транспортной инфраструктуры. Следующий этап рассчитан на то, чтобы способность по перевалке грузов была доведена до 25 миллионов тонн. Здесь уже готовы и места. Сегодня на презентации в том числе было доложено и о планах, связанных с работами по расширению, и рассчитано довести мощность порта до 500 тысяч контейнеров в год», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в строительстве порта участвовали местные и иностранные специалисты, сотрудники.

«Хочу выразить им признательность за проделанную работу. Работы по строительству порта контролировались мной лично. Рад, что сегодня здесь применяются самые высокие стандарты, приобретено и установлено все оборудование, необходимые технические средства, самые современные краны. Таким образом, мы создали в Азербайджане самый сильный транспортно-логистический центр. Выбор Алята тоже был неслучаен. Потому что существующий Бакинский морской порт уже не соответствует нашим потребностям, располагается в центре города и его возможности принимать растущие объемы грузов очень ограничены. Алят же очень благоприятное место с географической точки зрения, и дороги, которые открываются отсюда как в западном, так и в южном направлениях, в том числе автомобильные, железные дороги, несомненно, сыграли основную роль в выборе этого места. Естественно, что и развитие поселка Алят в большой степени будет зависеть от создаваемой здесь логистической и транспортной инфраструктуры. Если добавить, что в ближайшем будущем мы приступим к созданию Алятской свободной экономической зоны, то есть полное основание сказать, что в будущем эта территория города Баку будет очень стремительно развиваться, будут созданы многочисленные рабочие места. Таким образом, Алят займет важное место в развитии транспортного и экономического потенциала страны", - сказал глава государства.

По словам Президента Ильхама Алиева, ввод в эксплуатацию Бакинского международного морского торгового порта дает основание говорить, что мы выполнили все задачи, стоящие перед нами по транспортной инфраструктуре.

"До сегодняшнего дня в этом направлении была проделана очень большая работа. У нас самая большая флотилия на Каспии, у нас свыше 260 судов. По предоставленной мне информации, за последние несколько лет дополнительно было закуплено 18 судов. По моей инициативе в Баку был построен судостроительный завод. Мы можем строить, производим все виды судов и, таким образом, устранили зависимость от иностранных партнеров", - сказал глава Азербайджанского государства.

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