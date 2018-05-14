Бразильянка хладнокровно застрелила грабителя - ВИДЕО

2018-05-14 17:00 | www.oxu.az | 7

Во время празднования Дня матери в бразильском Сан-Пауло к толпе, стоящей на пешеходном переходе, подбежал молодой человек 18 лет от роду.

Как передает Oxu.Az, как это часто бывает в Бразилии, он достал револьвер и потребовал от присутствующих немедленно сдать ему ценности и мобильные телефоны, но, вместо желаемого, парень получил сразу три пули в туловище.

Сразила горе-грабителя одна из мам, пришедших в расположенную рядом школу на праздник. Как выяснилось позже, женщина работает в полиции. Грабитель скончался в больнице.