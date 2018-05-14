Шойгу сообщил о расширении военных связей с Египтом

2018-05-14 16:23 | www.trend.az | 8

Военное сотрудничество Москвы и Каира устойчиво расширяется, в двусторонних отношениях отмечен явный прогресс, констатировал в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Египет — один из главных партнеров России в сфере ВТС в ближневосточном регионе. Сегодня Москва реализует масштабный контракт на поставку Каиру около 50 ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор".

В 2017 году РФ выиграла тендер на поставку Египту морской версии данных машин Ка-52К на ранее предназначавшиеся для ВМФ России вертолетоносцы типа "Мистраль". Кроме того, реализуется контракт на поставку систем ПВО С-300ВМ.

"Наблюдается устойчивая положительная динамика расширения сотрудничества в военной сфере. С удовлетворением отмечаем стремление Египта оснащать национальные Вооружённые силы современным вооружением и военной техникой российского производства", — сказал Шойгу в ходе переговоров с коллегой генерал-полковником Седки Собхи в Москве.