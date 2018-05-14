"Зимняя сказка" Оксаны Расуловой (ФОТО)

2018-05-14 16:31 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - Популярная азербайджанская исполнительница индийских танцев и актриса Оксана Расулова снимется в новом отечественном художественном фильме "Qış nağılı" ("Зимняя сказка"), сообщила Trend Life сама Расулова.

"Получила роль в фильме режиссера Джафара Ахундзаде "Зимняя сказка". Пока не могу раскрыть все подробности киноленты, но скажу, что у фильма очень интригующая сюжетная линия, замечательно прописаны характеры героев. Пока еще рано говорить, но думаю, когда фильм выйдет на экраны, он обязательно заинтересует зрителей", - подчеркнула актриса.

На данный момент съемки проходят в Габале. Режиссер картины - Джафар Ахундзаде, оператор - Рауф Гурбаналиев. В фильме также снимаются - Октай Алиев, Санубар Искендерли, Эльджан Расулов, Саида Гулиева и другие.

Оксана Расулова - популярная исполнительница индийских танцев, актриса, победительница индийского проекта шоу-талантов "İndias Best Cine Star Ki Khoj", обладательница ряда национальных премий в области танцевального искусства.