"Алия" по-армянски: а нужна ли диаспоре нынешняя Армения?

2018-05-14 16:32 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Новое правительство Армении намерено работать над масштабной репатриацией, сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на министра диаспоры Мхитара Айрапетяна.

Как видно, Пашинян решил начать расчистку авгиевых конюшен, оставленных ему правительством Саргсяна, с решения демографического вопроса, благо, есть непаханое поле для работы.

Численность населения Армении, согласно официальной статистике, сокращается из года в год. К 1 января 2016 года она, численность, впервые с 70-х годов прошлого века упала ниже отметки в три миллиона человек.

Особенно весомый «вклад» в дело опустошения Армении внесла Республиканская партия Армении во главе с Сержем «Плов» Саргсяном. Если за 1998-2007 годы из страны уехали 129 300 человек, то в период правления бывшего президента (с 2008-го по 2015-й) Армению покинули 307 600 человек, что составляет более 10 процентов от общей численности населения республики.

Повальная миграция, однако, не некое беспричинное, чудесное явление. Вызвана она неудовлетворительным экономическим положением, улучшать которое последний десяток лет никто и не планировал. Цены в стране растут даже не ежегодно, а ежемесячно, в то время как зарплаты и пенсии не повышаются. Напротив: в последние годы власти Армении усиленно придумывали всевозможные штрафы и поборы.

Как отметил сам Пашинян во время выступления в парламенте Армении 8 мая, такое ощущение, что граждане Армении живут не для того, чтобы получать удовольствие от жизни и радоваться ей, а для того, чтобы регулярно быть оштрафованными и без конца за что-то платить.

«Мы осуществим масштабную репатриацию. Этот процесс требует времени и энергичной ежедневной работы», – отметил Айрапетян.

По его словам, победа революции вернула надежду соотечественникам, покинувшим ранее Армению.

«Многие сейчас возвращаются на родину, и теперь нужно укрепить этот процесс конкретными шагами», – отметил министр.