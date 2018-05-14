Цена нефти начала расти после публикации доклада ОПЕК

2018-05-14 16:35 | www.trend.az | 8

Мировые цены на нефть в понедельник днем умеренно растут, после утреннего снижения, на вышедшем прогнозе ОПЕК о росте мирового спроса на нее, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,14%, до 77,25 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,06%, до 70,75 доллара за баррель.

Инвесторы оценивают опубликованные ранее в понедельник данные майского доклада ОПЕК. Организация повысила прогноз роста спроса на нефть в мире по итогам 2018 года на 0,02 миллиона баррелей в сутки, до 1,65 миллиона.

Кроме того, из документа следует, что ОПЕК в апреле выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 163%, с октября 2016 года снизив ее суммарно на 2,068 миллиона баррелей в сутки против обещанных 1,266 миллиона баррелей. При этом в апреле организация слегка увеличила добычу нефти в месячном выражении — на 12,1 тысячи баррелей в сутки, до 31,93 миллиона баррелей.