Bank Respublika организовал экскурсию в музей истории для учеников школы-интерната (ФОТО)

2018-05-14 16:37 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Реализовывая полезные проекты в рамках программы корпоративной социальной ответственности, Bank Respublika провел очередную акцию в честь 100-летия образования Азербайджанской Демократической Республики, сообщает банк в понедельник.

Банк организовал познавательную экскурсию для учащихся сумгаитского школы-интерната им. генерала М. Асадова.

Во время экскурсии дети побывали на Аллее Шехидов, Аллее почетного захоронения, в здании первого парламента АДР, у памятника «Декларация независимости», в Старом городе, у Девичей башни и посетили Музей истории Азербайджана.

В этот день школьники приобрели обширную информацию об истории впериода АДР, ознакомились с множеством материальных источников, экспонатами и богатой коллекцией, рассказывающей о нашей истории.