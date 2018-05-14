Министр обороны Азербайджана принял участие в открытии ряда военных объектов

2018-05-14 17:23 | www.apa.az | 6

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии ряда объектов военного назначения.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, министр обороны принял участие в открытии склада для хранения горюче-смазочных материалов и пункта технического ремонта и обслуживания автомобилей, где ознакомился с созданными здесь условиями, отвечающими современным требованиям, дал соответствующие указания.



Затем генерал-полковник З.Гасанов, приняв участие в открытии новой столовой в одной из воинских частей, пообедал вместе с личным составом.