В Москве увидели свет книги об «армянском геноциде» американских и турецких историков

2018-05-14 17:24 | www.apa.az | 5

В Москве изданы книги об «армянском геноциде» совместного авторства американских и турецких историков.

Как сообщает московский корреспондент АПА, в рамках проекта издательского дома «Rosspen» по объективному исследованию событий 1915 года в Османской империи, изданы книги «Турки и армяне: Исследование борьбы с повстанцами» американского военного историка Эдварда Дж.Эриксона и «Восстание армян в Ване»Джастина Маккартни, Эсата Арслана, Джамалеттина Ташкырана и Омера Турана.

Напомним, что до сегодняшнего дня в рамках этого проекта вышли в свет книги Гюнтера Леви «Армянский вопрос в Османской империи: мифы и реальность» и Джастина Маккартни «Турки и армяне: Национализм и конфликт в Османской империи».

Принимая во внимание политизацию событий в Османской империи в 1915 году, издательский дом «Rosspen» пригласил в Москву автора книг Эдварда Эриксона.

31 мая в «Книжном Доме» на Арбате состоится презентация книги «Турки и армяне: Исследование борьбы с повстанцами».

Отметим, что военный историк Э.Эриксон в своей книге впервые по принципу сравнительного анализа провел расследование борьбы правительства с повстанцами в конце 19-го – начала 20-го века.