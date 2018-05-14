Раксана: У каждой певицы есть любовник – ВИДЕО

2018-05-14 17:22 | www.oxu.az | 5

Певица Раксана стала гостьей передачи «Stop».

Как передает Oxu.Az, во время передачи певица рассказала, что вынуждена была выйти замуж из-за дочерей:

«То, что перенесла я, не перенес бы ни один мужчина. За мной не стояли ни отец, ни брат, ни супруг.

Сейчас каждую певицу кто-то содержит. Меня же никто не содержал.

Я трудилась в поте лица, пережила такие трудности... Я жила в двухэтажном доме и, поднимаясь по лестницам, всегда думала, спрашивала у матери – что, наши родственники вымерли? Почему нами никто не интересуется?

Я искала моральной опоры. Каждой женщине нужна семья. Я же не просто так вышла замуж в 35 лет. Все ради детей. У них будущее, они должны выйти замуж. Думала, что детям нужен отец».

Пярвиз Гусейн

