Франция готова "защищать бизнес" от последствий санкций США против Ирана

2018-05-14 16:39 | www.trend.az | 4

Париж просит Вашингтон сделать так, чтобы возможные санкции США не касались европейских компаний, ведущих работу в Иране в рамках соглашения по иранскому атому, сообщили в ходе брифинга в МИД Франции, передает РИА Новости.

"Франция отвергает принцип экстратерриториальных санкций. Мы просим США, чтобы вернувшиеся американские санкции не касались тех французских и европейских компаний, которые торгуют или инвестируют в Иран в рамках соглашения по атому. Франция будет работать над защитой своих компаний", — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Французские дипломаты также подчеркивают, что Франция и европейские партнеры установили контакты с Вашингтоном по этому вопросу.