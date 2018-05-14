В Азербайджане закрыто 250 карьеров

2018-05-14 16:48 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане принято решение о прекращении деятельности 250 каменных, песчаных и гравийных карьеров, говорится в сообщении Госкомитета по вопросам имущества, распространенном в понедельник.

Карьеры были закрыты после проведенных мониторингов.

По результатам мониторингов была создана электронная база по 585 имеющимся в стране карьерам, а также установлено, что 250 карьеров действуют с нарушением требований земельного законодательства.

В настоящее время в стране функционирует 238 карьеров, из которых только 23 ведут всю необходимую законом документацию.

По результатам мониторинга, руководству 127 карьеров были выписаны административные протоколы, по 46 карьерам за самовольный захват земли были составлены соответствующие документы и направлены в правоохранительные органы.

Мониторинг деятельности 42 карьеров продолжается, сообщили в Госкомитете.