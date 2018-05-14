Взрыв на складах в Киеве: есть пострадавшие

2018-05-14 17:29 | www.oxu.az | 7

В Киеве на территории складских помещений по улице Новопироговской произошел взрыв. Пострадали шесть человек, один из мужчин находится в бессознательном состоянии.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщает столичная полиция.

Специалисты-взрывотехники изъяли на месте происшествия фрагменты взрывного устройства.

«Предварительно установлено, что неизвестные лица подошли к забору складов, которые находились под охраной, после чего бросили на территорию два взрывных устройства.

В результате травмы получили шесть охранников.

Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу, где им сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь. Известно, что один из мужчин в настоящее время находится без сознания», – говорится в сообщении.