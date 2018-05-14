В Тегеране заявили, что действия США на Ближнем Востоке не останутся без ответа

2018-05-14 16:53 | www.trend.az | 6

Спикер парламента Ирана Али Лариджани заявил, что решения США о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим и выходе из ядерной сделки не останутся без ответа, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

По данным агентства, такое заявление было сделано спикером Ирана в понедельник в Тегеране в ходе экстренного заседания Исламского межпарламентского союза, посвященного палестинскому вопросу. На заседании присутствовали представители парламентов 20 мусульманских стран.

"Им (США) не следует совершать ошибки в отношении Палестины. И не следует думать, что действия против Палестины и Ирана останутся без ответа", — приводит агентство слова Лариджани.

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое до сегодняшнего дня было расположено в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим состоится 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.

США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и заявили о повторном введении против Ирана санкций, существовавших до соглашения. Остальные члены "шестерки" международных посредников (Россия, КНР, Великобритания, Франция, Германия) выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

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