В зоне бакинской телебашни вновь может произойти оползень

2018-05-14 17:01 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана планирует в конце мая завершить исследования причин оползня на Баиловском склоне вблизи бакинской телебашни.

Об этом в понедельник сказал начальник экспедиции геологического планирования Национальной геолого-разведывательной службы министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

По его словам, отчеты по результатам исследования в июне будут представлены соответствующим государственным структурам и Кабинету министров.

Гаралов отметил, что в отчете будут изложены причины возникновения данного процесса, его глубина, возможные процессы в будущем и другая подробная информация.

Представитель министерства также отметил, что в данный момент ситуация в зоне оползня вблизи телебашни стабильная.

«На данном участке проводятся наблюдения, продолжаются исследования, каких-либо изменений не наблюдается», - сказал Гаралов.