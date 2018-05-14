Закир Гасанов открыл ряд военных объектов - ФОТО

2018-05-14 17:44 | www.oxu.az | 7

По поручению президента Азербайджанской Республики, верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии ряда объектов военного назначения.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Министерство обороны.

Министр обороны принял участие в открытии склада для хранения горюче-смазочных материалов и пункта технического ремонта и обслуживания автомобилей, где ознакомился с созданными здесь условиями, отвечающими современным требованиям, дал соответствующие указания.

Затем генерал-полковник З.Гасанов, приняв участие в открытии новой столовой в одной из воинских частей, пообедал вместе с личным составом.