Президент Ильхам Алиев поздравил премьера Малайзии

2018-05-14 17:07 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник поздравил премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада.

«Сердечно поздравляю вас по случаю начала деятельности в качестве премьер-министра Малайзии. Верю, что дружественные связи между Азербайджаном и Малайзией, наше сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке будут и в дальнейшем развиваться и расширяться в соответствие с интересами наших народов. С самыми приятными впечатлениями вспоминаю нашу встречу в Баку, желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в вашей предстоящей деятельности во имя благосостояния дружественного народа Малайзии», - говорится в поздравлении главы государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.