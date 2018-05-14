В Иерусалиме открылось посольство США

2018-05-14 17:54 | www.oxu.az | 6

В Иерусалиме в присутствии восьми сотен гостей началась церемония открытия нового посольства США в Израиле, перенесенного туда из Тель-Авива по решению американского президента Дональда Трампа. Последний признал Иерусалим столицей Израиля, проигнорировав претензии палестинцев на восточную часть города.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА, церемония будет идти полтора часа, к собравшимся обратятся президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, участники мероприятия также увидят видеообращение Дональда Трампа.

Лично на открытие посольства прибыли министр финансов США Стивен Мнучин, помощник госсекретаря Джон Салливан, дочь президента Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер. С благословением к участникам церемонии обратятся с трибуны христианские пасторы и еврейский раввин.

Американские морские пехотинцы исполнят гимн США, а израильская певица Хагит Ясо - композиции «Аллилуйя» и «Да пребудет с нами мир».

Кульминацией церемонии будет открытие круглого барельефа с гербовым орлом США на фасаде здания дипмиссии и новой вывески. Сделать это доверено Стивену Мнучину.

Перенос посольства приурочен к 70-й годовщине образования Израиля. Пока переезд носит символический характер: меняется вывеска на уже существующем здании генконсульства США в Иерусалиме.

В новое здание переедет посол и небольшая группа помощников. Полноценный переезд займет до шести лет и потребует строительства нового здания на принадлежащем американцам земельном участке в Иерусалиме.