Азер Алиев получил должность в Европейском олимпийском комитете

2018-05-14 17:56 | www.oxu.az | 6

10-12 мая в Белграде (Сербия) состоялась очередная встреча Европейского Олимпийского комитета.

Как передает Oxu.Az, в рамках семинара обсуждались результаты четырехлетней деятельности различных комиссий Олимпийского комитета, а также состоялись выборы членов и руководства.

Следует особо отметить, что заместитель генсека Национального Олимпийского комитета Азербайджана Азер Алиев был избран членом Европейского юношеского олимпийского фестиваля Европейского Олимпийского комитета.

Сабухи ТОФИГОГЛЫ

