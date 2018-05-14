Си Цзиньпин направил президенту Кении телеграмму с соболезнованиями в связи с прорывом дамбы, унесшим жизни людей

2018-05-14 17:11 | www.trend.az | 7

Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту Кении Ухуру Кениате телеграмму со словами соболезнования в связи с прорывом дамбы, унесшим жизни большого числа людей, сообщает агентство "Синьхуа".

По словам Си Цзиньпина, он был потрясен, узнав о вызванном наводнениями прорыве дамбы в кенийском округе Накуру, приведшем к гибели и ранениям многих людей, а также серьезному материальному ущербу. От имени правительства и народа Китая и от себя лично Си Цзиньпин выразил глубокую скорбь по погибшим, а их родственникам и пострадавшим - самое искреннее сочувствие.