В Азербайджане около 10 сел затоплены в результате паводка

2018-05-14 17:12 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В результате того, что река Талачай в Загатальском районе Азербайджана вышла из берегов, пострадали почти 10 сел.

Об этом в понедельник сказал Trend заведующий отделом по работе с органами территориального управления и местного самоуправления Загатальского района Ягуб Мамедов.

По его словам, в настоящее время чрезвычайная комиссия района проводит работу по определению нанесенного ущерба.

«Ущерб в основном нанесен селам Тала, Мазых, Магов, Беюк Тала, Даначы, Чобанкол, III Тала. В результате разлива реки были затоплены водой приусадебные участки граждан, уничтожены посевы», - отметил завотделом.

Мамедов добавил, что в связи с нанесенным ущербом составлены акты, сегодня будет определена сумма ущерба.