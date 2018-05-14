Gilan Holding примет участие в выставках WorldFood Azerbaijan и CaspianAgro

2018-05-14 18:02 | www.apa.az | 7

Gilan Holding примет участие в 24-й Азербайджанской международной выставке «Пищевая промышленность» (WorldFood Azerbaijan) и 12-й Азербайджанской международной выставке «Сельское Хозяйство» (CaspianAgro).

На выставках, которые пройдут 16-18 мая в Баку, портфели холдинга «Товары повседневного потребления» и «Сельское хозяйство» будут представлены как внутренним стендом, так и отдельным павильоном на открытом воздухе. На выставке CaspianAgro Gilan Holding представит свою плодоовощную продукцию, в частности яблоки, груши, гранат, фундук, картофель, помидоры и др. Выставка позволит ознакомиться с хлопком производства Gilan Holding и продуктами его переработки. Кроме того, на выставке холдинг представит несколько пород крупного рогатого скота, а также мясо, молоко, корм для животных и птиц. Вдобавок к традиционным для выставки WorldFood Azerbaijan сокам Jale, компотам, вареньям и консервированным продуктам Bagdan, лимонадам Mia и холодному чаю ImTea, в этом году линейку Gilan Holding дополнил новый продукт - рифленые чипсы Chipsim Impuls, которые отличаются еще более насыщенным вкусом и хрустящей поверхностью.

Участие в этих выставках позволит Gilan Holding встретиться с нынешними и потенциальными клиентами, представить им развернутую информацию о своей продукции, а также наладить новые деловые связи.