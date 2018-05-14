Президент Ильхам Алиев: Новый Бакинский порт сыграет важную роль в укреплении транспортного потенциала Азербайджана (версия 5)

2018-05-14 17:26 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Новый Бакинский порт сыграет важную роль в укреплении транспортного потенциала Азербайджана.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече с сотрудниками порта и представителями строительных компаний, принимая в понедельник участие в открытии Бакинского международного морского торгового портового комплекса в поселке Алят.

«Сегодня в жизни нашей страны очень знаменательный день. В эксплуатацию вводится Бакинский международный морской торговый портал т. Сердечно поздравляю вас и весь азербайджанский народ с этим прекрасным событием. Уверен, что новый Бакинский порт сыграет важную роль в укреплении транспортного потенциала нашей страны. Решение о строительстве порта было принято мной несколько лет назад. Я знал, видел, что у Азербайджана будет очень большой, транспортный, транзитный потенциал, что наша страна будет стремительно развиваться. Принятие такого решения показало, что наша политика дальновидная, взвешенная», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что начались строительные работы, которые были разделены на этапы.

«В 2014 году был сдан паромный терминал, в начале этого года - терминал Ro-Ro. А сегодня порт полностью готов к эксплуатации. Порт, который способен осуществлять перевалку 15 миллионов тонн грузов, в том числе 100 тысяч контейнеров, безусловно, сыграет важную роль в укреплении нашей транспортной инфраструктуры. Следующий этап рассчитан на то, чтобы способность по перевалке грузов была доведена до 25 миллионов тонн. Здесь уже готовы и места. Сегодня на презентации в том числе было доложено и о планах, связанных с работами по расширению, и рассчитано довести мощность порта до 500 тысяч контейнеров в год», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в строительстве порта участвовали местные и иностранные специалисты, сотрудники.

«Хочу выразить им признательность за проделанную работу. Работы по строительству порта контролировались мной лично. Рад, что сегодня здесь применяются самые высокие стандарты, приобретено и установлено все оборудование, необходимые технические средства, самые современные краны. Таким образом, мы создали в Азербайджане самый сильный транспортно-логистический центр. Выбор Алята тоже был неслучаен. Потому что существующий Бакинский морской порт уже не соответствует нашим потребностям, располагается в центре города и его возможности принимать растущие объемы грузов очень ограничены. Алят же очень благоприятное место с географической точки зрения, и дороги, которые открываются отсюда как в западном, так и в южном направлениях, в том числе автомобильные, железные дороги, несомненно, сыграли основную роль в выборе этого места. Естественно, что и развитие поселка Алят в большой степени будет зависеть от создаваемой здесь логистической и транспортной инфраструктуры. Если добавить, что в ближайшем будущем мы приступим к созданию Алятской свободной экономической зоны, то есть полное основание сказать, что в будущем эта территория города Баку будет очень стремительно развиваться, будут созданы многочисленные рабочие места. Таким образом, Алят займет важное место в развитии транспортного и экономического потенциала страны", - сказал глава государства.

По словам Президента Ильхама Алиева, ввод в эксплуатацию Бакинского международного морского торгового порта дает основание говорить, что мы выполнили все задачи, стоящие перед нами по транспортной инфраструктуре.

"До сегодняшнего дня в этом направлении была проделана очень большая работа. У нас самая большая флотилия на Каспии, у нас свыше 260 судов. По предоставленной мне информации, за последние несколько лет дополнительно было закуплено 18 судов. По моей инициативе в Баку был построен судостроительный завод. Мы можем строить, производим все виды судов и, таким образом, устранили зависимость от иностранных партнеров", - сказал глава Азербайджанского государства.

Президент Ильхам Алиев заявил, что за последние 15 лет в стране было построено 15 тысяч километров автомобильных дорог.

«В эксплуатацию сданы дороги, идущие до нашей границы со всеми соседними государствами, построены междугородние, сельские дороги, то есть создана и эта инфраструктура. За эти годы построено семь аэропортов. Шесть из них международные аэропорты. Азербайджан обладает самым современным авиапарком. Недавно Международный аэропорт Гейдар Алиев получил пятизвездочный статус. Для информации хотел бы сказать, что в мире всего девять аэропортов имеют пятизвездочный статус, один из которых - аэропорт Гейдар Алиев. Мы модернизируем железнодорожную инфраструктуру, обновляем существующие железные дороги, то есть железные дороги строятся, чтобы увеличить скорость. Приобретаются локомотивы, вагоны. В октябре прошлого года вот на этой территории была ведена железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Это был исторический проект. Инициатором этого проекта был Азербайджан, который выделил большие средства на реализацию этого проекта. Мы соединили Баку и Европу железной дорогой. Действительно, это Азербайджан соединил Азию с Европой. Отныне этот транспортный коридор долгие годы будет приносить большие доходы, большую пользу нашему народу», - добавил глава государства.

Президент Азербайджана сказал, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс - исторический проект. Благодаря успешной реализации этого проекта Азербайджан еще больше укрепит свою позицию в этом регионе.

«В настоящее время мы занимаемся строительством транспортного коридора Север-Юг и завершили все необходимые работы на своей территории. Таким образом, дороги с Севера на Юг и с Востока на Запад проходят и будут проходить через территорию Азербайджана. Мы выделили дополнительные средства для полного завершения транспортного коридора Север-Юг, и уверен, что эта железная дорога будет полностью введена в эксплуатацию в ближайшие несколько лет. Таким образом, Азербайджан, не имеющий выхода к открытым морям в Евразийском пространстве, станет транспортным и логистическим центром. Мы уже это видим, и мы уже выполняем эту функцию. Можно было бы подумать, что мы можем считать работу уже завершенной. Но мы должны смотреть и смотрим в будущее. В настоящее время мы занимаемся запуском транспортного коридора Юг-Запад. Это тоже очень важный транспортный коридор, и по предоставленной мне информации, по этой дороге уже был пущен первый тестовый поезд. Таким образом, создавая крупную транспортную инфраструктуру, мы в разы приумножаем геополитическое, геоэкономическое значение Азербайджана. В то же время эти проекты расширяют, укрепляют международное сотрудничество. Если посмотреть на число и мощь государств, участвующих в транспортных коридорах Восток-Запад и Север-Юг, то увидим, что это действительно формат широкомасштабного международного сотрудничества. Транспортный коридор Восток-Запад соединяет Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Турцию и дальше страны Европы. Транспортный коридор Север-Юг объединяет Пакистан, Индию, Иран, Азербайджан, Россию, страны Северной Европы. А коридор Юг-Запад объединяет страны в более широком формате. Азербайджан является страной, участвующей во всех этих проектах. Мы приложили очень много усилий для реализации этих проектов, были предприняты очень большие политические шаги. То есть, целенаправленно, продуманно работали, трудились для реализации этих проектов. Наконец, увидели результат. Еще раз хочу сказать, что реализация этих проектов принесет экономическую выгоду не только нам. А мы, максимально эффективно используя свой транспортный потенциал, существенно улучшим свое экономическое положение. Эти проекты в большой степени повышают геополитическое значение Азербайджана. Азербайджан продолжит свою деятельность на пространстве Евразии как незаменимая страна для регионального сотрудничества. К нам испытывают большое уважение в мире. Азербайджан известен как очень надежный партнер, способная на многое страна. Наша растущая экономическая мощь позволяет реализовать такие исторические проекты. Строительство Бакинского международного морского торгового порта - один из важных проектов, осуществляемых за счет государственного бюджета Азербайджана, и сегодняшний день запомнится как важный день в нашей истории. Я еще раз приветствую всех товарищей, участвующих в строительстве этого порта, выражаю им свою признательность. Желаю вам успехов в дальнейшей работе. Еще раз поздравляю вас и весь азербайджанский народ с этим прекрасным событием. Спасибо», - сказал в заключение глава государства.

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