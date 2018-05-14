Министерство назвало причину массовой гибели рыбы

2018-05-14 18:14 | www.oxu.az | 8

Для расследования распространенного в соцсети видеоматериала о гибели рыб в Горанском заливе Мингячевирского водохранилища, специалисты министерства экологии и природных ресурсов осмотрели указанную территорию.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства.

Было отмечено, что на мелководных участках Горанского залива зафиксирована массовая гибель леща.

Для выяснения причин, на различных участках залива были взяты образцы воды и мертвая рыба и проведен общий биологический, морфологический, физиологический и гистологический анализ.

Согласно результатам анализа, во взятых образцах не было выявлено возбудителей инфекционных заболеваний и случаев отравления.

Согласно заключению специалистов Научно-исследовательского института рыбного хозяйства МЭПР Азербайджана, в последние 10 лет массовая гибель рыб во многих заливах Азербайджана связана с аномальным потеплением и другими факторами.