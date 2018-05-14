Генсек Альянса европейских консерваторов и реформистов исключена из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана

2018-05-14 17:44 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Альянса европейских консерваторов и реформистов в комитете регионов ЕС Нева Садикоглу-Новаки, совершившая незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана, обратилась с официальным письмом в посольство Азербайджана в Бельгии и попросила исключить ее имя из «Списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики», говорится в сообщении МИД Азербайджана, распространенном в понедельник.

В своем письме Садикоглу-Новаки отметила, что в декабре 2017 года в качестве представителя представляемой ею структуры поехала в Армению для участия в мероприятии Альянса европейских консерваторов и реформистов (ACRE).

«Местные партнеры ACRE подготовили ряд культурных мероприятий как составную часть этой поездки. В день поездки в оккупированный Нагорно-карабахский регион Азербайджана меня обманули в отношении истинной сути этого визита. Прогулка, которую я считала культурной поездкой, завершилась нарушением международного права и незаконным посещением, не желая того, оккупированного Нагорно-карабахского региона Азербайджана", - говорится в письме.

Садикоглу-Новаки выразила глубокое сожаление в связи с тем, что была обманута своими местными партнерами в Армении, и ее личные принципы были поставлены под угрозу.

Садикоглу-Новаки отметила, он ежегодно посещает Азербайджан по семейным вопросам и поддерживает позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте. Автор письма попросила принять данное письмо как официальное извинение и выразила надежду на то, что данная ситуация на повлияет на получения визы для визита в Азербайджан.

МИД Азербайджана рассмотрел в соответствующем порядке обращение Невы Садикоглу-Новаки и принял решение исключить ее имя из списка нежелательных лиц.