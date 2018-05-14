Индекс Республиканской фондовой биржи «Тошкент» упал

2018-05-14 17:46 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Индекс UCI (Uzbekistan Composite Index) Республиканской фондовой биржи «Тошкент» по итогам торгов 14 мая упал на 1,76 пункта по сравнению с итогом прошлой недели, составив 1 028,70 пункта.

На начало торгов индекс был равен 1 030,46 пункта, после чего в 15:00 упал до 1028,70 пункта. На этой же отметке индекс сохранился до закрытия торгов.

В течение прошлой недели наивысшее значение индекса UCI было зафиксировано 10 мая (1 030,62 пункта), наименьшее (1 023,76 пункта) – 7 мая.

На прошлой неделе на бирже «Тошкент» было реализовано 39,4 миллиона ценных бумаг стоимостью в 1,5 миллиарда сумов.