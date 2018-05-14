Трамп и генсек ООН обсудят КНДР и Сирию

2018-05-14 17:47 | www.trend.az | 6

Президент США Дональд Трамп примет 18 мая в Вашингтоне генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, в ходе встречи будут обсуждаться Сирия и КНДР, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Встреча между президентом Трампом и генеральным секретарем Гутеррешем подтвердит приверженность США повышению эффективности и действенности ООН. Лидеры обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес, включая Северную Корею, Сирию и реформу ООН, а также другие общие угрозы и вызовы", — говорится в сообщении.