Евразийская архитектура глобального транспорта: Инициативы Туркменистана по созданию трансконтинентальных транзитных коридоров

2018-05-14 17:51 | www.trend.az | 8

Туркменистан, являющийся одним из быстрорастущих молодых государств мира, становится важнейшим транспортно-транзитным центром, не только центральноазиатско-каспийского региона, но и евроазиатского межконтинентального логистического сообщения в целом. Благодаря конструктивной внешней политике президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, а, также реализуя преимущества выгодного географического расположения, Туркменистан свои практические действия сопровождает политико-дипломатическими мерами, выдвигая актуальные предложения по взаимодействию с зарубежными партнерами, включая соседние и другие заинтересованные государства, международные организации и структуры.

Формирование нового геоэкономического пространства, объединяющего Центральную Азию, Каспийское и Черное моря и Балтийский регион, Средний и Дальний Восток, Восточную, Южную, Юго-Восточную Азию – приоритетное направление транспортной дипломатии Туркменистана. Президент Туркменистана выдвинул крупные инициативы с трибуны ООН и других международных организаций, посвященные активизации масштабного диалога и взаимодействия в транспортно-транзитной сфере. В частности, еще на 66-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава государства выдвинул инициативу по разработке Специальной программы ООН по развитию транспортной системы. Президент также подчеркнул важность учета, в рамках данной программы проблемы, изучения транзитно-транспортных возможностей между Каспийским и Черным морями, Центральной Азией и Ближним Востоком

20 декабря 2017 года на 74-м заседании 72-й сессии Генассамблеи ООН в соответствии с инициативами президента Туркменистана единогласно принята резолюция А/72/420 «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития», соавторами которой выступили 74 государства-члена ООН.

Заинтересованная поддержка и единогласное принятие этой резолюции в очередной раз продемонстрировали высокую актуальность выдвигаемых идей и инициатив президента Туркменистана по стратегическим вопросам глобальной повестки дня, в том числе в транспортном секторе. Разработка и принятие официального документа Генассамблеи ООН является наглядным подтверждением широкой международной поддержки внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана, направленного на укрепление и расширение плодотворного многостороннего сотрудничества во имя мира, безопасности и устойчивого развития.

Успешные шаги туркменской дипломатии являются результатом последовательной, комплексной и программной деятельности по реализации приоритетных направлений внешней политики Туркменистана. Как известно, 18 февраля 2017 года глава государства утвердил Концепцию внешнеполитического курса Туркменистана на 2017-2023 годы, которая была разработана в целях дальнейшей успешной реализации миролюбивой, основанной на принципах постоянного нейтралитета внешней политики, выстраиваемой с учётом как национальных, так и общих интересов. Внешнеполитические приоритеты Туркменистана отражают новые рубежи международных отношений страны и нацелены на обеспечение благоприятных внешних условий для поступательного развития нашего государства и общества, на дальнейшее наращивание конструктивного сотрудничества в региональном и глобальном масштабах во имя обеспечения всеобщего мира, безопасности и благополучия. Они ориентированы на реализацию созидательных идей и инициатив президента Туркменистана, направленных на эффективное партнерство в рамках Сообщества Наций по достижению Целей устойчивого развития ООН, разработке взаимоприемлемых подходов по обеспечению мира и безопасности на международной арене. Очевидно, что сегодня транспортная проблематика все более явственно воспринимается в качестве приоритетной в повестке ООН, а целенаправленные усилия Туркменистана в этом направлении получают широкую поддержку и признание. Свидетельством тому является положение резолюции касательно проведения очередной Глобальной конференции по устойчивому транспорту, с целью развития итогов первого такого форума, который состоялся в ноябре 2016 года в Ашхабаде, в ходе которого был обсужден широкий спектр вопросов, касающихся дальнейшего развития устойчивой транспортной системы международного значения. По итогам первой Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту было принято Ашхабадское заявление, определяющее основные параметры международного сотрудничества в этой сфере, основанное на принципах обеспечения устойчивости и надежности международной транспортно-транзитной инфраструктуры.

Резолюция Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 2017 года отражает логику развития коллективных усилий на основе ранее принятых документов по международной транспортной проблематике, инициированных Туркменистаном и единогласно одобренных на уровне Сообщества Наций. Будучи этапным событием, новая резолюция свидетельствует о растущем понимании важности объединения международных усилий, направленных на развитие мировой системы транспортного сообщения как важнейшей составной части глобальной стратегии устойчивого развития. Инициативы Туркменистана в рамках ООН сопровождаются системной работой по разработке новых правовых и организационных основ по наращиванию международного сотрудничества в сфере транспорта. Как известно, по предложению и при поддержке президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, 3-4 сентября 2014 года в Ашхабаде состоялась Международная конференция высокого уровня, посвящённая данной тематике, по итогам которой принята Ашхабадская декларация. На основании декларации от 19 декабря 2014 года на 69-й сессии Генассамблеи ООН была принята резолюция «Роль транспортно-транзитных коридоров в обеспечении международного сотрудничества для устойчивого развития».

За последние годы укрепляется сотрудничество между Прикаспийскими государствами в области транспорта, расширяются его правовые рамки. Между правительством Туркменистана и правительством Казахстана было подписано Соглашение о сотрудничестве в области морского торгового судоходства. Аналогичное Соглашение было подписано с Азербайджаном в рамках визита президента Туркменистана в августе 2017 года в Баку.

Туркменистан на постоянной основе изучает новые перспективы взаимоотношений со странами Ближнего Востока, в том числе с государствами Персидского залива в области международного транспорта. Персидский залив – это важнейший регион в рамках глобальных международных отношений. В данном контексте следует отметить и о важности проекта нового транспортного коридора «Центральная Азия – Ближний Восток» (Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман). Несколько соседних стран выражают заинтересованность в участии в данном проекте. Об этом 25 апреля 2011 года в городе Ашхабаде было подписано Межправительственное Соглашение. Соглашение о создании нового транспортного коридора, связывающего государства Центральной Азии и Ближнего Востока свидетельствует о значимости эффективных предложений президента Туркменистана. Примечательно, что, во время заседание Координационного совета стран-участников «Ашхабадского Соглашения», 15 февраля 2015 года в Тегеране было одобрено присоединение Казахстана к международному транзитно-транспортному коридору «Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман».

Реализация транзитно-транспортного потенциала Туркменистана выступает также и как важнейший фактор, способствующий успешному решению задач по ускорению темпов индустриализации страны, диверсификации национальной экономики, развитию плодотворного международного сотрудничества в данных сферах. С этой целью последовательно формируется сеть современных транспортных коммуникаций Восток-Запад и Север-Юг, включая морское, воздушное, железнодорожное и автомобильное сообщение, что открывает большие перспективы для активизации взаимовыгодных региональных и межрегиональных торгово-экономических связей на Евразийском континенте. Для этого создаётся отвечающая международным стандартам транспортная инфраструктура, прокладываются автобаны, строятся транснациональные стальные магистрали, вокзалы, аэропорты, приобретаются современные суда, сооружаются железнодорожные и автодорожные мосты, соединяющие не только регионы внутри страны, но и соседние государства.

Очередным, убедительным свидетельством достойного вклада Туркменистана в развитие регионального и глобального взаимодействия по формированию эффективной транспортно-транзитной инфраструктуры стало недавнее открытие при участии президента Гурбангулы Бердымухамедова нового международного морского порта в городе Туркменбаши и состоявшийся международный форум высокого уровня “Великий Шелковый путь – к новым рубежам развития”.

Этот масштабный инфраструктурный проект без преувеличения имеет стратегическое значение для всех стран региона Центральной Азии и Каспийского бассейна, поскольку его реализация выводит наши государства на новый уровень взаимоотношений, способствуя их активной интеграции в международную систему экономических связей, повышению роли Туркменистана как важного центра транзитных сообщений.

Новый морской порт призван стать важнейшим звеном формирования современной системы морских перевозок, создающим максимально благоприятные условия для выхода к Причерноморью, на страны Европы, Ближнего Востока, Южной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, позволяя значительно сократить расстояния и время в пути масштабным грузопотокам, выводя на качественно новый уровень экономическое и торговое сотрудничество между странами Азии и Европы.