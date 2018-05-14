В МИД Финляндии заявили о возможности диалога с РФ даже в условиях санкций

2018-05-14 17:51 | www.trend.az | 7

Возможности для диалога с Россией остаются даже в условиях введенных в отношении нее европейских санкций. Об этом заявил в понедельник глава МИД Финляндии Тимо Сойни, выступая на Форуме региона Балтийского моря в городе Турку, сообщает ТАСС.

"Мы понимаем важность и необходимость диалога с Россией. Общение с РФ по экономическим и политическим вопросам всегда было для нас естественным и нужным. Россия - часть Европы и останется ею. Между соседними странами всегда есть практические моменты, которые следует обсуждать", - указал он.

"Но мы также должны быть способны к диалогу по вопросам, которые нас разделяют. Место для диалога есть даже в условиях действия санкций ЕС. И, согласно текущей ситуации, они должны сохраняться", - продолжил он.