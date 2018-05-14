Лукашенко – Пашиняну: Вы молодцы - ВИДЕО

2018-05-14 18:36 | www.oxu.az | 8

В отношениях Беларуси и Армении нет и не будет проблем.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на БЕЛТА, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях заседания в Сочи Высшего Евразийского экономического совета.

Лукашенко признался, что ждал этой встречи.

«Вряд ли мы концептуально успеем на короткой ноге обсудить все проблемы, которые в мире существуют, вокруг нас. Не думаю, что в наших отношениях есть или будут какие-то проблемы», - отметил он.

Лукашенко выразил готовность подробно рассказать новому премьеру Армении о развитии отношений между двумя странами, о деятельности Евразийского экономического союза.

«Очень важно, чтобы вы от меня услышали то, что касается Беларуси, нашего отношения к братскому армянскому народу и вашему государству. Поэтому это очень важная встреча, - заявил белорусский лидер. - Вообще, вы молодцы. Вы очень достойно и правильно вышли из этой ситуации, вы это сами уже почувствовали. Мы рады за вас».