Главы разведок России и Турции обсудили вопросы противодействия терроризму

2018-05-14 17:54 | www.trend.az | 8

Руководители разведок России и Турции обсудили в Стамбуле вопросы взаимодействия в борьбе с международным терроризмом. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов, передает ТАСС.

"13 мая директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин провел в Стамбуле рабочую встречу с Директором Национальной разведывательной организации Турции (МИТ) Хаканом Фиданом", - сообщил Сергей Иванов.

Руководители разведок двух стран обсудили вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом. "Состоялся продуктивный обмен мнениями по ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, а также по ряду аспектов двусторонних российско-турецких отношений", - отметили в пресс-бюро СВР.