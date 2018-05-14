Саудовские ПВО сбили запущенную из Йемена баллистическую ракету

2018-05-14 17:58 | www.trend.az | 8

Силы ПВО Саудовской Аравии сбили баллистическую ракету, выпущенную йеменскими мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситы) в сторону приграничной провинции Джизан, сообщает РИА Новости.

Как передало саудовское агентство новостей SPA, это подтвердил в своем заявлении представитель арабской коалиции Турки аль-Малики. По его словам, обломки ракеты упали в пустыне.

"В 10.18 (по местному времени) утра понедельника саудовские королевские силы воздушной обороны перехватили баллистическую ракету, запущенную хуситами, поддерживаемыми Ираном, с территории Йемена (из провинции Саада) в сторону королевства", — сказал аль-Малики.