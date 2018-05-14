Министр обороны Азербайджана принял участие в открытии ряда военных объектов (ФОТО)

2018-05-14 17:59 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии ряда объектов военного назначения, говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства, распространенном понедельник.

Министр обороны принял участие в открытии склада для хранения горюче-смазочных материалов и пункта технического ремонта и обслуживания автомобилей, где ознакомился с созданными здесь условиями, отвечающими современным требованиям, дал соответствующие указания.

Затем Гасанов, приняв участие в открытии новой столовой в одной из воинских частей, пообедал вместе с личным составом.