Азербайджан и НАТО обсудили перспективы сотрудничества

2018-05-14 18:06 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита в Бельгию министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился со специальным представителем генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймсом Аппартураем, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

На встрече было выражено удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и НАТО.

Аппартурай выразил благодарность Азербайджану за техническую и материальную поддержку операции «Решительная поддержка» и Фонда доверия афганской национальной армии. Также была высоко оценена встреча в Баку главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе и начальника Генштаба ВС Российской Федерации.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по региональным вопросам. Мамедъяров сказал, что оккупация Арменией азербайджанских территорий и незаконное присутствие армянских войск на оккупированных территориях Азербайджана остаются серьезной угрозой для регионального мира и безопасности.

Стороны также обменялись мнениями по перспективам отношений между Азербайджаном и НАТО, вопросам международной повестки дня.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)





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