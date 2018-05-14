Рынок государственных ценных бумаг в Азербайджане вырос почти втрое

2018-05-14 18:16 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-апреле 2018 года составил свыше 7,62 миллиарда манатов, что в 2,9 раза превышает показатели аналогичного периода 2017 года, сообщает в понедельник БФБ.

Согласно сообщению, объем рынка государственных ценных бумаг составил 3,6 миллиарда манатов (рост за год в 7,1 раза), оборот рынка корпоративных бумаг – 552,89 миллиона манатов (снижение на 34,3 процента), а объем рынка производных инструментов - 3,46 миллиарда манатов (рост в 2,7 раза).

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам: