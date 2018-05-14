Рынок государственных ценных бумаг в Азербайджане вырос почти втрое

2018-05-14 18:16 | www.trend.az | 9
БАКУ /Trend/ - Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-апреле 2018 года составил свыше 7,62 миллиарда манатов, что в 2,9 раза превышает показатели аналогичного периода 2017 года, сообщает в понедельник БФБ.
Согласно сообщению, объем рынка государственных ценных бумаг составил 3,6 миллиарда манатов (рост за год в 7,1 раза), оборот рынка корпоративных бумаг – 552,89 миллиона манатов (снижение на 34,3 процента), а объем рынка производных инструментов - 3,46 миллиарда манатов (рост в 2,7 раза).
Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:
|
Сегменты рынка
|
Январь-апрель 2018 года
|
Январь-апрель 2017 года
|
Объем сделок AZN
|
Количество сделок
|
Объем сделок AZN
|
Количество сделок
|
I. Рынок государственных ценных бумаг
|
3 603 523 921
|
480
|
504 686 083
|
168
|
Гособлигации минфина
|
298 172 544
|
164
|
223 802 073
|
130
|
первичное размещение
|
246 883 394
|
101
|
208 132 024
|
108
|
вторичный рынок
|
51 289 150
|
63
|
15 670 049
|
22
|
Ноты ЦБА
|
3 305 351 377
|
316
|
280 884 010
|
38
|
первичное размещение
|
3 305 351 377
|
316
|
280 884 010
|
38
|
вторичный рынок
|
-
|
-
|
-
|
-
|
II. Рынок акций
|
56 242 112
|
506
|
600 573 035
|
459
|
первичное размещение
|
25 000 000
|
1
|
600 000 000
|
2
|
вторичный рынок
|
31 242 112
|
505
|
573 035
|
457
|
III. Рынок долговых инструментов
|
206 194 832
|
356
|
229 955 891
|
296
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