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Рынок государственных ценных бумаг в Азербайджане вырос почти втрое

2018-05-14 18:16 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-апреле 2018 года составил свыше 7,62 миллиарда манатов, что в 2,9 раза превышает показатели аналогичного периода 2017 года, сообщает в понедельник БФБ.

Согласно сообщению, объем рынка государственных ценных бумаг составил 3,6 миллиарда манатов (рост за год в 7,1 раза), оборот рынка корпоративных бумаг – 552,89 миллиона манатов (снижение на 34,3 процента), а объем рынка производных инструментов - 3,46 миллиарда манатов (рост в 2,7 раза).

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:

Сегменты рынка

Январь-апрель 2018 года

Январь-апрель 2017 года

Объем сделок AZN

Количество сделок

Объем сделок AZN

Количество сделок

I. Рынок государственных ценных бумаг

3 603 523 921

480

504 686 083

168

Гособлигации минфина

298 172 544

164

223 802 073

130

первичное размещение

246 883 394

101

208 132 024

108

вторичный рынок

51 289 150

63

15 670 049

22

Ноты ЦБА

3 305 351 377

316

280 884 010

38

первичное размещение

3 305 351 377

316

280 884 010

38

вторичный рынок

-

-

-

-

II. Рынок акций

56 242 112

506

600 573 035

459

первичное размещение

25 000 000

1

600 000 000

2

вторичный рынок

31 242 112

505

573 035

457

III. Рынок долговых инструментов

206 194 832

356

229 955 891

296

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