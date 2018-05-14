Дональд Трамп: США привержены примирению Израиля и палестинцев

2018-05-14 18:17 | www.trend.az | 8

США полностью привержены задаче достижения мира между Израилем и палестинцами, заявил президент Дональд Трамп в видеообращении к собравшимся на церемонии открытия американского посольства в Иерусалиме, передает РИА Новости.

"Наша величайшая мечта — о мире. Соединенные Штаты сохраняют полную приверженность тому, чтобы помочь достижению прочного мирного соглашения", — сказал он.

Президент заверил в поддержке неизменности статус-кво святых мест Иерусалима, включая Храмовую гору, где на руинах древних иудейских храмов стоят мусульманские мечети и имеют право молиться только последователи ислама.