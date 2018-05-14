ЕСПЧ рассмотрит жалобу Telegram, оштрафованного на 800 тысяч рублей

2018-05-14 18:18 | www.trend.az | 8

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил факт получения жалобы мессенджера Telegram, оштрафованного в России на 800 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде.

"Мы можем подтвердить, что заявление, поданное в суд в марте 2018 года ТОО "Telegram Messenger LLP" против России, в настоящее время находится на рассмотрении суда", - отметили в ЕСПЧ, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на правового аналитика "Агоры" Дамира Гайнутдинова сообщила, что 9 мая Страсбургский суд зарегистрировал жалобу Telegram на штраф в 800 000 рублей за отказ предоставить ФСБ РФ ключи шифрования.