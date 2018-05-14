Казахстанский тенге остается стабильным по отношению к доллару США

2018-05-14 18:21 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась дневная торговая сессия по иностранной валюте.

В торгах приняли участие 27 банков, сообщает пресс-служба KASE.

Средневзвешенный курс доллара с расчетами T+0 (расчет произойдет незамедлительно) составил 327,71 тенге за доллар при объеме торгов 83,700 миллиона долларов.

По доллару с расчетами Т+1 (расчет произойдет через день) Т+2 (расчет произойдет через два дня) в тенге сделок заключено не было.

По евро с расчетами T+0, Т+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было.