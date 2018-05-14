Вступил в силу закон, предусматривающий уголовную ответственность уклонившимся от уплаты страхования от безработицы и обязательного государственного страхования

2018-05-14 19:21 | www.apa.az | 7

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил принятое Милли Меджлисом изменение в связи с обеспечением уголовной ответственности уклонившимся от уплаты страхования от безработицы и обязательного государственного страхования.

Как сообщает АПА, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

Согласно изменению, 213 статья (уклонение от уплаты налогов) поменялась на «Уклонение от уплаты налогов, страхования от безработицы или уклонение от уплаты обязательного государственного страхования».